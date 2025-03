Marettimo in festa per San Giuseppe. A raccontare l’evento Salvo La Rosa _ VIDEO

La Festa di San Giuseppe a Marettimo è uno degli eventi più sentiti e tradizionali dell’isola, una vera e propria celebrazione che unisce la fede, la cultura e la convivialità. Ogni anno, il 19 marzo, i marettimari e i numerosi visitatori si ritrovano per onorare il santo patrono dell’isola con una serie di riti che mescolano spiritualità e tradizione popolare.

L’isola di Marettimo, che fa parte dell’arcipelago delle Egadi ha vissuto questa giornata con una solennità che si rinnova ogni anno, ma che quest’anno ha avuto un carattere ancora più suggestivo grazie ad alcune novità e iniziative speciali. I preparativi iniziano già nei giorni precedenti la festa, quando le case e le strade del paese vengono addobbate con festoni, fiori e luci, creando un’atmosfera unica che avvolge tutto il paese.

La celebrazione religiosa, che rappresenta il cuore della festa, ha previsto la tradizionale messa in onore di San Giuseppe, accompagnata dal suono delle bande musicali locali e dal fervore di fedeli e turisti.

Una delle tradizioni più suggestive è quella della “Tavola di San Giuseppe”, un banchetto collettivo che riunisce i cittadini e i visitatori per celebrare la festa con cibi tipici della cucina siciliana. L’isola si riempie di profumi di pane, dolci e piatti a base di pesce, che vengono offerti in segno di gratitudine per la protezione di San Giuseppe.

Nel 2025, l’edizione della festa di San Giuseppe si è arricchita anche di eventi che celebrano l’arte e le tradizioni locali. Martedì 18 ha aperto lo spettacolo sul palco la LACORCHESTRA, con la voce di Laco La Commare e altri straordinari musicisti. A seguire tante risate con Massimo Spata e Salvo La Rosa . Ha concluso la serata un dj set.

L’evento è stato realizzato da un comitato e dalla ProLoco Isole Egadi (presieduta da Massimo Saladino), in collaborazione con la Peralta Production.

Marettimo, con la sua bellezza naturale e il fascino dei suoi scorci, è diventato così il palcoscenico ideale per un evento che, ogni anno, richiama sempre più visitatori, attratti dalla sua autenticità e dall’intensità delle sue tradizioni.

In definitiva, la Festa di San Giuseppe di Marettimo 2025 è stata un’occasione unica per scoprire e vivere la vera essenza dell’isola, unendo religiosità, tradizioni gastronomiche e folklore in un’esperienza indimenticabile.