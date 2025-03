Sei anni senza Nicoletta Indelicato: “La morte passa, ma il dolore resta”

La notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 una giovane donna, Nicoletta Indelicato, è stata uccisa nelle campagne marsalesi. A compiere l’insensato, violento e tragico gesto, l’amica Margareta Buffa, sua coetanea, in concorso in omicidio con un altro amico e insegnante di danza Carmelo Bonetta. Dopo alcune ore di apprensione, il corpo della ragazza viene trovato martoriato e carbonizzato in un terreno nel versante sud della Città, dopo che gli inquirenti hanno ricostruito gli ultimi istanti di vita di Nicoletta e stringendo sulle due figure, soprattutto su Bonetta che ha confessato. La vicenda giudiziaria si è conclusa con la condanna a 30 anni dell’uomo, resa definitiva in Cassazione, e con l’ergastolo per l’imputata nel processo di appello bis poi confermata in Corte. Ad oggi, la comunità non può dimenticare Nicoletta e continua a farlo anche attraverso dei ricordi o delle poesie.

Rosaria Maria Marino dedica queste parole a 6 anni dalla scomparsa:

A volte immortaliamo dei momenti senza sapere che quella sarà l’ultima foto insieme, l’ultimo caffè, le ultime chiacchiere…l ’ultima foto prima che la vita ti cambi… prima che noi cambiassimo per sempre dopo la tragedia: Il tu assassinio! E’ normale?! No. Nella sua, nella nostra storia niente è “normale” ma tutto innaturale! La tua storia lo sappiamo meritava più ascolto… Nico aveva tutta la vita davanti, sogni, progetti, desideri, paure… Nicoletta rendeva il mondo migliore solo vivendoci. Il suo triste e dolce sorriso era un faro di luce in mezzo alla nebbia o all’oscurità della gente mediocre. Lei doveva vivere, meritava più di chiunque altro di vivere, godersi la vita ed essere amata. Non vi è sulla terra un’anima così pura, gentile, soave, ingenua, bella… talmente bella che emanava tenerezza e protezione. Purtroppo non siamo riuscite a salvarla e toglierla dalle grinfie del diavolo, del male, della cattiveria… dei mostri!!

Adesso è in un posto pieno d’Amore, Luce, Pace ed è libera di essere se stessa… brillerà di luce propria e splenderà, per sempre! La morte passa, ma il dolore delle persone che restano non passerà mai! Sono già trascorsi 6 anni dalla tua assenza, ti hanno strappata alla vita e alle persone che amavi e ti amano, per sempre. “Lieve è il dolore che parla, grande è il dolore muto”. Con tutto l’amore che abbiamo“.

[ Rosaria Maria Marino ]