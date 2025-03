A Santa Ninfa restaurata la statua di San Giuseppe con bambino

È tornata al suo antico splendore la statua lignea di San Giuseppe con Gesù bambino di Santa Ninfa. Il restauro è stato presentato sabato sera nella chiesa madre del piccolo centro del Belìce, alla presenza del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Il gruppo scultoreo ligneo, policromo e dorato, è un’opera del 1722, conservata nell’antica Matrice prima del terremoto 1968. Nei secoli è stata poi ridipinta e rimaneggiata più volte. Anche la decorazione degli incarnati in pasta di stucco colorata e levigata è stata rifatta nell’Ottocento per poi essere nuovamente ridipinta alla fine del 1900. L’intaglio e la lavorazione ricordano le sculture di scuola Trapanese di artisti attivi tra la fine del seicento e la prima metà del Settecento. Si tratta di un’opera di pregio, perché decorata in oro zecchino cesellato a motivi floreali. L’intervento di restauro, a cura di Rosalia e Antonino Teri, è stato presentato alla presenza del parroco don Salvatore Cipri e del sindaco Carlo Ferreri. L’intervento di restauro ha riguardato anche la ricostruzione di alcune parti anatomie mancanti (dita e naso di San Giuseppe).