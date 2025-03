A Petrosino con “l’invito” entrano nel vivo i festeggiamenti di San Giuseppe

Domenica 16 marzo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe sono entrati nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla nostra comunità: il tradizionale Invito di San Giuseppe. Un momento di grande partecipazione e condivisione che affonda le sue radici nella nostra storia e nella nostra cultura, unendo fede, tradizione e solidarietà. I festeggiamenti in onore di San Giuseppe, solennità che si celebra il 19 marzo, rappresentano non solo un’importante ricorrenza religiosa, ma anche un’occasione di incontro e condivisione dei valori autentici della tradizione.

“Proseguono i festeggiamenti in onore di San Giuseppe – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi -. Sono onorato di partecipare anche quest’anno alla tradizionale lavanda delle mani della Santa Famiglia. In questo rito e nei gesti che lo animano, c’è il valore profondo della solidarietà e del servizio agli altri – continua il Sindaco – C’è lo spirito più autentitco di una comunità che sa aprirsi agli altri e farsi dono. Ringraziamo tutti coloro che con impegno e dedizione contribuiscono alla buona riuscita di questa festa: il nostro parroco don Carmelo Caccamo, le famiglie, i volontari, le associazioni. Un grazie speciale a tutti membri del Comitato Rettoria Chiesa di San Giuseppe che, con il loro entusiasmo, rendono ogni anno questa celebrazione ancora più sentita e partecipata“.