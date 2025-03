Nuovi partiti nascono a Marsala, si presenta il Faro territoriale del Movimento ControCorrente

Nuovi partiti politici si affacciano a Marsala in vista delle, non proprio imminenti per la verità, scadenze elettorali posticipate al 2026. Sabato 29 marzo alle ore 17, presso il bar di Piazza della Vittoria (Porta Nuova), verrà presentato il “Faro territoriale di Marsala” del Movimento Politico ControCorrente. Aldo Sciacca, referente territoriale, afferma: “Ringrazio per la fiducia accordata dall’onorevole Ismaele La Verdera a rappresentare il Movimento ControCorrente a Marsala e a tutti i tesserati che hanno voluto con me aderire a questo Movimento che da speranza di un cambiamento radicale di fare politica e soprattutto saremo promotori di un cambiamento del nostro territorio e di tutta la Sicilia. A questo incontro sono invitati a partecipare tutti i movimenti civici e movimenti politici della nostra città e tutti i cittadini che come noi vogliono finalmente cambiare volto a questo territorio”.