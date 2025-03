A Castellammare la Polizia segue gli ‘acquirenti’ e trovano uno spacciatore di cocaina e hashish

A Castellammare del Golfo arrestato un pregiudicato trovato in possesso di sostanza stupefacente del genere “cocaina” e “hashish” presso la propria abitazione. I fatti sono avvenuti lo scorso 7 marzo ad opera degli agenti della Polizia di Stato. Nel corso di una specifica attività di polizia giudiziaria, volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila dell’U.P.G.S.P. della Questura di Palermo, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione di un pregiudicato castellammarese a seguito del precedente controllo di un consumatore ed acquirente di tali sostanze, il quale, all’esito delle verifiche su strada, effettuata nelle vicinanze di quell’abitazione, veniva trovato in possesso di una dose di cocaina definita “ventino”, ossia del peso gr. 0,20, confezionata in un involucro di cellophane termo-saldato, del quale tentava di disfarsi per eludere il controllo di Polizia.

La perquisizione, prontamente eseguita presso l’abitazione della persona indagata, aveva esito positivo, poiché i poliziotti trovavano 77 piccoli involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina (peso lordo di 24,9 grammi), un involucro con altra sostanza stupefacente del tipo hashish (peso lordo di 2,66 grammi) e una somma di denaro di euro 165,00. Il soggetto veniva arrestato nella flagranza del reato e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Trapani – Sezione Penale, che convalidava l’arresto dell’indagato, disponendo a suo carico l’applicazione delle misure cautelari congiunte dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora nel Comune di Castellammare del Golfo, prescrivendogli inoltre di non allontanarsi da tale Comune senza la preventiva autorizzazione del Giudice che procede ed ordinando, infine, la liberazione dell’imputato. Veniva inoltre convalidato ed eseguito il sequestro preventivo di parte della somma di denaro sequestrata durante la perquisizione, ritenuto il profitto della cessione di sostanza stupefacente accertata dal personale di Polizia operante.