A Castellammare bambini pianteranno 500 alberi nelle aree bruciate del Monte Inici 

Ben 500 alberi piantumati in contrada Fontanelle e in zona Baglio Agliata a Castellammare del Golfo: aree bruciate dagli incendi che tornano a rivivere grazie ai bambini delle scuole che pianteranno alberelli ed arbusti. Giovedì 20 marzo, dalle ore 9, i bambini delle scuole primarie degli istituti comprensivi “Giuseppe Pitrè” e “Giovanni Pascoli-Luigi Pirandello”, raggiungeranno monte Inici, e piantumeranno lecci e arbusti di ginestre e biancospini in più aree del bosco dove la vegetazione è scomparsa a causa dei continui incendi. Per il secondo anno la “Giornata del paesaggio” a Castellammare diventa un momento di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente dopo gli ultimi vasti incendi dello scorso anno che, ancora una volta, hanno ferito gravemente Monte Inici: il primo il 9 marzo 2024 con oltre 100 ettari di macchia mediterranea bruciati dalle fiamme in zona Belvedere, Costa Larga-Romita e l’altro nell’area Gagliardetta-Vaccheria con tanti altri ettari di vegetazione bruciati dagli incendi.

L’amministrazione comunale ha deciso di rilanciare e, soprattutto, potenziare l’iniziativa che lo scorso anno aveva visto la piantumazione di 50 alberelli adesso diventati ben 500. L’attività del Comune di Castellammare del Golfo, che sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente in collaborazione con la ditta Agesp, vedrà anche la partecipazione di Associazioni con soggetti fragili come “Insieme si può” e “Maria Santissima del Soccorso”.

«Per la “Giornata del paesaggio” lanciamo un invito alla rinascita con un segnale di resilienza del nostro ambiente naturale che va rispettato e non attaccato, come purtroppo continua a verificarsi con gli incendi ma anche con l’abbandono di rifiuti. Ringraziamo il consigliere comunale Giuseppe Norfo che ha collaborato ad ogni aspetto dell’organizzazione di una iniziativa dove riteniamo primario il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e la sua vice, l’assessore all’Ambiente Lorena di Gregorio – per la formazione di generazioni che rispettino l’ambiente e se ne prendano cura. La piantumazione di alberi da parte dei ragazzi diventa un momento di impegno culturale e consapevolezza ambientale. Ringraziamo i dirigenti scolastici e gli insegnanti per la collaborazione, tutte le associazioni partecipanti ed il personale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il servizio 17 per ilterritorio di Trapani, che ha messo a disposizione le piantine del vivaio Crucicchia di Castellammare del Golfo ed il personaleper la piantumazione».