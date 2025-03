Basket è Trapani Shark. Tutti i record di un sogno siciliano

Sabato 15 marzo 2025 si è disputata una partita emozionante tra Trapani Shark e Pallacanestro Trieste 2004 al PalaShark di Trapani, valida per la Serie A di basket. La sfida è stata particolarmente attesa, dato il buon rendimento recente di entrambe le squadre.

I Successi Recenti degli Shark

Nel 2023, la Trapani Shark ha vinto la Supercoppa LNP, battendo i rivali del Blu Basket nella finale. Questo successo ha segnato un momento importante per il club, che recentemente è stato acquistato dall’imprenditore italiano Valerio Antonini. La squadra è attualmente allenata da Jasmin Repeša.

Record della Stagione 2023-2024

Durante la stagione 2023-2024, la Trapani Shark ha dimostrato una forma eccezionale sia nella stagione regolare che nei playoff. La squadra ha concluso la stagione con un impressionante record di 29 vittorie e solo 3 sconfitte.

Alcune delle vittorie più significative includono:

– **Trapani vs Agrigento**: Vittoria con un punteggio di 105-72.

– **Trapani vs Latina**: Dominio con un punteggio di 104-81.

– **Trapani vs Torino**: Successo in trasferta per 92-93.

Nei playoff, la Trapani Shark ha continuato a brillare:

– **Quarti di Finale**: Ha sconfitto Piacenza in una serie di quattro partite (3-1).

– **Semifinali**: Vittoria contro Verona con un netto 3-0.

– **Finale**: La squadra ha battuto Fortitudo Bologna nella serie finale (3-1), conquistando il titolo e ottenendo la promozione alla Serie A.

Giocatori Chiave

La rosa della Trapani Shark include alcuni dei migliori talenti del basket italiano e internazionale:

– **Langston Galloway**: Un giocatore esperto che porta qualità e leadership.

– **Amar Alibegovic** e **Chris Horton**: Fondamentali sotto canestro.

– **JD Notae** e **John Petrucelli**: Guardie dinamiche che contribuiscono sia in attacco che in difesa.

Statistiche principali di Trapani Shark Vs Pallacanestro Trieste

Trapani Shark ha consolidato la sua posizione al terzo posto in classifica con 30 punti, frutto di 15 vittorie e 6 sconfitte in 21 partite. Pallacanestro Trieste, invece, occupa il sesto posto con 26 punti (13 vittorie e 8 sconfitte). Prima di questa partita, Trapani aveva vinto due delle ultime cinque gare, mentre Trieste ne aveva conquistata solo una.

Scontri diretti

Le due squadre si erano affrontate quattro volte prima di ieri: Trapani aveva prevalso in tre occasioni, mentre Trieste aveva ottenuto una sola vittoria. Dal punto di vista delle statistiche offensive, Trapani aveva realizzato complessivamente 345 canestri contro i 321 di Trieste.

I record degli Shark

L’incontro di sabato scorso è già storia. Ecco tutti i record stagionali:

– punti (131);

– punti in un quarto (41);

– punti in un tempo (70);

– punti della panchina (78);

– assist (37);

– % da tre (73.1);

– triple (19);

– % totale al tiro (73.5);

– canestri segnati (50);

– giocatori in doppia cifra (9).

Questi invece i record storici:

– 37 è il record di assist nella storia della Serie A;

– 9 giocatori in doppia cifra è il nuovo record nella storia della Serie A;

– 131 punti è il settimo punteggio più alto nella storia della Serie A (il record è 138 di Milano contro Udine nel 1970).

In tanti attribuiscono il merito di buona parte di questa impresa alla sapiente direzione tecnica di Jasmin Repesa.

Prossimi impegni

Trapani Shark tornerà in campo il 23 marzo contro Brescia, sempre al PalaShark.