Basket, la Trapani Shark parte col turbo e batte Trieste

Larga vittoria della Trapani Shark, che ha dominato il match con Trieste, chiuso con il totale di 131 a 88. Granata già a +12 nel primo quarto (41 a 25), hanno gestito il vantaggio nel 2° e 3° parziale per poi allungare ulteriormente nella frazione finale. Migliori marcatori Notae e Brown, con 21 punti a testa. Per gli Shark una vittoria che ha anche il sapore della rivincita, dopo la sconfitta incassata dai giuliani in Coppa Italia.

Con questo successo Trapani aggancia a quota 32 punti le capoliste Brescia e Virtus Bologna, con i felsinei che – però – hanno una partita in meno.