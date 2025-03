Nuova autobotte operativa a Castellammare in caso di necessità

Già operativa una nuova autobotte per la distribuzione di acqua potabile in caso di necessità. Il nuovo mezzo, che ha un serbatoio da 14 mila litri, è stato consegnato nei giorni scorsi al sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto e all’Amministrazione comunale e servirà a coprire le emergenze idriche del territorio. L’autobotte è stata acquistata tramite il dipartimento regionale di protezione civile, diretto dall’ingegnere Salvatore Cocina, e rientra nel piano per l’emergenza idrica avviato dalla Regione a supporto dei Comuni.

«L’autobotte è un mezzo di supporto importante per le emergenze poiché ci consentirà di distribuire acqua potabile in caso di carenza. Ringraziamo il dirigente generale della Protezione civile Salvo Cocina che ci ha permesso di ottenere e rendere immediatamente operativo il mezzo -dice con soddisfazione il sindaco Giuseppe Fausto-, offrendo un servizio essenziale in caso di bisogno. Evidenzio, inoltre, l’importanza della collaborazione tra enti per affrontare necessità ed emergenze, garantendo risposte rapide ed efficienti alla comunità».