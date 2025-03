Per Mazara oltre 8 milioni di euro per progetti di inclusione e innovazione sociale

Nuovi passi avanti nel percorso di inclusione e innovazione sociale per la città di Mazara del Vallo. Il Comune sarà infatti destinatario di un finanziamento di circa 8,5 milioni di euro nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus 21-27 Città Medie del Sud, con interventi mirati alla valorizzazione turistico-culturale e al miglioramento del tessuto sociale. Ad anticiparlo era già stato il primo cittadino Salvatore Quinci nel corso del suo intervento all’ultimo Consiglio Comunale, quello dello scorso 24 febbraio. Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha dichiarato ammissibili a finanziamento otto azioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), per un totale di circa 6,15 milioni di euro, e tre azioni finanziate attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per un ammontare di circa 2,23 milioni di euro.

La Giunta municipale ha approvato lo schema di convenzione con deliberazione n. 30 del 3 marzo scorso, avviando così il processo di attuazione degli interventi. L’amministrazione comunale è affiancata nella pianificazione e realizzazione dei progetti dalla società STEP – Strategic Team of Planning, incaricata di supportare la co-governance e la strategia di attuazione. L’obiettivo è trasformare idee e proposte della comunità in iniziative concrete e sostenibili da sottoporre all’Autorità di gestione. Numerosi sono stati gli incontri di co-progettazione e i tavoli tematici già svolti nell’ambito dell’iniziativa “Co-progettiamo il futuro Mazara”. Da questi momenti di confronto sono emerse le azioni ora ritenute ammissibili dal Dipartimento, che nei prossimi mesi dovranno tradursi in progetti operativi da realizzare entro il 2027.

Nei giorni scorsi, nella sala Giunta, si è svolta un’ulteriore riunione tecnica per fare il punto sulla programmazione. Tra gli interventi previsti figurano: StartJob Mazara, Lavoro per includere, Auto-impiego inclusivo, Giovani protagonisti, Multiteatro, Esperienze di manualità creativa, Centro Informazioni Disabili e Centro polivalente educativo e culturale. Per quanto riguarda le infrastrutture, sono previsti tre progetti principali: la rigenerazione urbana dell’area tra il fiume Mazaro e la Casbah, con la riqualificazione di spazi dedicati all’inclusione e all’innovazione sociale; un intervento al Teatro Garibaldi nell’ambito del progetto “La Cultura dell’Inclusione”, e un intervento sul Complesso di San Carlo, volto a promuovere un progetto di turismo esperienziale sostenibile. Una volta stipulata la convenzione e ratificati i decreti di finanziamento, si procederà alla co-progettazione esecutiva. Il processo sarà preceduto da un incontro pubblico, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla società di co-governance, che illustreranno nel dettaglio le azioni previste e il cronoprogramma di attuazione.