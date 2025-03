Esami istologici, Barbagallo (PD): “La Regione sapeva da 8 mesi del grave problema”

“La sanità siciliana è un pozzo senza fondo e sullo scandalo degli oltre 3000 esami istologici non refertati oggi possiamo anche dire che siamo di fronte ad un muro di gomma, rappresentato da chi è a vertici politici e amministrativi regionali. Perchè l’allarme via Pec, sulle difficoltà dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani a refertare gli esami istologici, c’è stato ed è stato lo stesso manager dell’Asp di Trapani a scrivere la mail indirizzata all’assessora alla Sanità dell’epoca, Giovanna Volo e al dg della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, tempo fa. Nessuno, neanche il presidente della Regione, può dire che non sapeva. Nel frattempo al posto della Volo c’è una nuova assessora. E ci sono voluti otto mesi per prendere atto di un problema. Ma il pesce puzza dalla testa”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Bene ha fatto il ministro della Salute ad inviare gli ispettori in Sicilia – prosegue l’onorevole – ma temo che gli scandali non siano finiti. Schifani si dia una regolata: partecipi a meno tagli di nastro e passerelle e risolva, se è in grado, tempestivamente i problemi connessi dei siciliani che ogni giorno per motivi di salute sono costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie dell’Isola”.