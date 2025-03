Aeroporto Palermo, al via stagione estiva con 97 destinazioni. Ecco l’elenco completo

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 97 le destinazioni che collegheranno 26 paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 26 rotte nazionali, 69 internazionali e 2 intercontinentali. 36 le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano; 8 le nuove rotte.

Nella nuova stagione estiva (Summer 2025), ad affacciarsi sul Falcone Borsellino anche i nuovi collegamenti per Newark (United, a partire dal prossimo 22 maggio, che si aggiunge al New York di Neos), Zagabria (Ryanair), Palma di Maiorca, Lisbona e Bristol (easyJet), Bilbao e Heraklion (Volotea), e due nuove compagnie aeree, United e Condor che ha aperto il collegamento con Roma Fiumicino.

La compagnia aerea Ryanair mantiene tutto l’operativo della scorsa estate e aggiunge la rotta Zagabria, per un totale di 42 rotte e 5 aeromobili basati. La stagione estiva sarà molto intensa, con una crescita importante di voli e passeggeri. L’andamento positivo degli ultimi due anni ha coinciso con l’aumento degli indici economici e infrastrutturale dell’aeroporto.

L’aeroporto di Palermo ha chiuso il 2024 con 8,9 milioni di passeggeri, +10% rispetto al 2023 (+810 mila viaggiatori) e +9,36% di voli (61.204 contro 55.968 del 2023). La media dei passeggeri per volo è stata di 145. Segnali positivi anche dal traffico internazionale che è cresciuto di almeno 320 mila unità rispetto al 2023: 31% sul totale passeggeri (2.730.000 viaggiatori). Nei primi due mesi del 2025, lo scalo aereo palermitano totalizza 957.102, +8,56% su gennaio-febbraio 2024 (881.612) e +3,75% di voli (6.830 contro 6.583 del 2024), con una media passeggeri/volo di 140 contro 134 del 2024.

“La stagione estiva si preannuncia ricca di novità – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo – Grazie agli investimenti realizzati, é migliorata l’accoglienza e l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Adesso, saranno necessari ulteriori passi avanti per migliorare l’infrastruttura e far crescere l’aeroporto, così come è previsto dal piano approvato da Enac – continua Riggio – Ci vuole una forte spinta per aumentare la produttività e la qualità dei servizi al passeggero, mettendo da parte ogni tentazione di ingerenza della politica e ogni logica spartitoria. Constato, inoltre – conclude l’amministratore delegato di Gesap – che sono passati tre mesi senza che si sia messo in moto il procedimento per la partnership con un qualificato socio. Ne trarrò le ovvie conseguenze”.

I VOLI NAZIONALI

Questo il dettaglio dei voli (di linea e charter (C)) per la stagione estiva (marzo-ottobre 2025). 26 rotte nazionali: Alghero (Ryanair), Ancona (Volotea), Bari (Ryanair), Bergamo (Ryanair, Aeroitalia), Bologna (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Cuneo (Ryanair), Firenze (Volotea), Forlì (Ryanair), Genova (Ryanair), Lampedusa (DAT), Milano Linate (ITA Airways), Milano Malpensa (Ryanair, easyJet), Napoli (Ryanair, easyJet, Volotea), Olbia (Volotea, Enter Air (C)), Pantelleria (DAT), Parma (Ryanair), Perugia (Ryanair), Pisa (Ryanair), Rimini (Ryanair), Roma Fiumicino (ITA Airways, Ryanair, Aeroitalia, Condor New), Torino (Ryanair), Trieste (Ryanair), Venezia (Ryanair), Verona (Ryanair, Volotea).

I VOLI INTERNAZIONALI

14 collegamenti con la Francia: Parigi Orly (easyJet, Transavia), Parigi Charles de Gaulle (easyJet, Air France, Enter Air (C)), Marsiglia (Ryanair), Lione (easyJet, Transavia, Volotea), Brest (Volotea), Nantes (Transavia, Enter Air (C), Volotea), Parigi Beauvais (Ryanair), Bordeaux (Volotea), Lille (Volotea, ASL Airlines (C)), Toulouse (Volotea), Lourdes (Volotea), Deauville (Volotea), Strasburgo (Volotea), Nizza (easyJet).

10 collegamenti con la Germania: Monaco (Lufthansa, Air Dolomiti), Colonia (Ryanair, Eurowings), Memmingen (Ryanair), Norimberga (Ryanair), Berlino (Ryanair), Francoforte Hahn (Ryanair), Karlsruhe (Ryanair), Francoforte (Lufthansa), Stoccarda (Eurowings), Dusseldorf (Eurowings); 7 collegamenti con Gran Bretagna e Irlanda: Londra Stansted (Ryanair), Londra Gatwick (easyJet), Londra Heathrow (British Airways), Londra Luton (easyJet), Bristol (easyJet) New, Edimburgo (Ryanair), Dublino (Ryanair);

7 collegamenti con Spagna e Portogallo: Barcellona (Ryanair, Vueling, Evelop Airlines (C)), Madrid (Ryanair, Iberia, Evelop Airlines (C), Valencia (Ryanair), Bilbao (Volotea) New, Palma di Maiorca (easyJet) New, Porto (easyJet), Lisbona (easyJet) New;

4 collegamenti con Svizzera e Austria: Ginevra (easyJet), Zurigo (Swiss), Basilea (easyJet), Vienna (Austrian, Ryanair); 5 collegamenti con la Polonia: Wroclaw (Ryanair, Lot), Cracovia (Ryanair (AMC Aviation (C)), Varsavia (Lot), Katowice (AMC Aviation (C)), Poznan (Ryanair);

2 collegamenti con Romania e Ungheria: Bucarest Otopeni (Ryanair), Budapest (Ryanair);

5 collegamenti con Belgio, Olanda e Lussemburgo: Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bruxelles (Tuifly), Lussemburgo (Luxair), Amsterdam (easyJet), Rotterdam (Transavia).

3 collegamenti con Norvegia, Svezia e Danimarca: Oslo (Scandinavian), Stoccolma (Scandinavian, Norwegian), Copenhagen (Norwegian, Scandinavian);

8 collegamenti con Grecia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Croazia: Atene (Aegean, Volotea), Zante (Volotea), Santorini (Volotea), Heraklion (Volotea) New, Mostar (Sky alps), Zagabria (Ryanair) New, Belgrado (Air Serbia), Sofia (Balkan Holiday Air (C));

1 collegamento con l’Egitto: Sharm el-Sheikh (Egyptair (C), Nesma (C), XL Airwais (C), Star East (C);

1 collegamento con la Tunisia: Tunisi (Tunisair Express);

1 collegamento con Malta: Malta (Universal Air);

1 collegamento con la Turchia: Istanbul (Turkish airlines),

2 collegamenti con gli Stati Uniti d’America: New York JFK (Neos), Newark EWR (United) New.

