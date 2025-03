Petrosino si appresta a celebrare San Giuseppe. Inizia il Triduo

Petrosino si appresta a celebrare San Giuseppe. Oggi inizia il triduo: alle 17 Santo Rosario e Santa Messa, alle 18 la benedizione dell’altare e dei pani, alle 19.30 la via crucis fino alle 21.30 con il seguente itinerario: Chiesa San Giuseppe, via S. Giuseppe, via Garibaldi, via Cafiso (lato sinistro), via Mazzini, via Baglio Inglese, viale F. De Vita, ritiro Chiesa Maria SS delle Grazie. Sabato 15 Santo Rosario alle 17, a seguire accoglienza e benedizione della Santa Famiglia e alle 18 Santa Messa. Domenica 16 marzo alle 9.30 Santa Messa in Chiesa Madre, alle 11 accoglienza della Santa Famiglia e Santa Messa; alle 15.30 benedizione delle pietanze e dei viveri in Chiesa San Giuseppe; alle 16 è l’ora del tradizionale “Invito di San Giuseppe” nella chiesa omonima con il parroco e il sindaco che presiederanno il rito della Lavanda delle Mani alla Santa Famiglia; alle 18.30 Santa Messa in Parrocchia Maria SS. delle Grazie.

Lunedì 17 e martedì 18 marzo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17 visita all’Altare Votivo dopo la Santa Messa; a seguire Santo Rosario Meditato e Santa Messa. Il 19 marzo, giornata in cui si celebra San Giuseppe, il programma prevede: alle 8 scampanio a festa; ore 10.30-11 Santo Rosario e Santa Messa Solenne in Chiesa S. Giuseppe; alle 17.30 invece ci si sposta per la celebrazione in Chiesa Madre. Ore 19.30-21 la processione del Simulacro che dalla Chiesa Madre giunge fino alla Chiesa in onore del Santo, padre di Gesù di Nazareth, procedendo per questo itinerario: via P. nenni, via A. De Gasperi, Santa Venera, via M. Angileri, via S. Giuseppe e ritorno in Chiesa. Dopo giochi pirotecnici.