Mazara si mobilita per l’ambiente: il 16 marzo la Passeggiata Ecologica Plastic Free

Mazara del Vallo si prepara a un’altra importante iniziativa all’insegna del rispetto per l’ambiente. Domenica 16 marzo 2025 si terrà la Passeggiata Ecologica Plastic Free, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla riduzione dell’inquinamento da plastica e non solo. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione di volontari e cittadini desiderosi di dare il proprio contributo alla tutela del territorio.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso la scalinata del Lungomare Mazzini, punto di partenza della passeggiata ecologica. Durante l’evento, i partecipanti saranno impegnati nella raccolta di rifiuti di plastica e altri materiali inquinanti, con l’obiettivo di restituire decoro agli spazi pubblici e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. L’evento rappresenta un’occasione non solo per agire concretamente contro l’inquinamento, ma anche per diffondere una cultura più attenta e responsabile nei confronti dell’ecosistema. La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessario iscriversi in anticipo scansionando il codice QR presente sulla locandina dell’evento (nella foto) oppure visitando il sito ufficiale plasticfreeonlus.it. La referente Plastic Free per Mazara del Vallo, Maria Mori, attraverso i social ha sollecitato la cittadinanza a non restare a guardare, ma a partecipare attivamente, per coinvolgere sempre più persone nelle iniziative: “Noi eroi in maglia blu siamo sempre operativi per l’amore del nostro territorio. Tu che farai stavolta, ci guarderai tramite social o verrai ad aiutarci? Partecipare è gratuito, porta con te acqua, guanti e se puoi anche qualche sacchetto”.

La città di Mazara del Vallo è già stata insignita del titolo di Comune Plastic Free 2025. Per la prima volta il Comune è entrato nell’elenco delle amministrazioni italiane che si distinguono per l’impegno nella lotta all’inquinamento da plastica. Già in quella occasione Maria Mori ci aveva riferito di come l’associazione lavora ormai anche in sinergia con l’amministrazione, ma che comunque si potrebbe fare molto di più, anticipandoci come a metà marzo, con l’inizio delle belle giornate, sarebbero ripartite le iniziative. “Svolgiamo le nostre attività quasi mensilmente – le sue parole – a volte raggiungendo anche cento volontari e questa è una cosa meravigliosa. Purtroppo ancora rispondono in pochi, bisogna sempre considerare che noi non siamo padroni di questo mondo, ma ospiti. Bisogna dunque sempre partire dalle teste dei cittadini e noi per farlo mettiamo tutto il nostro impegno”. Con questa manifestazione, la prima del 2025, Mazara del Vallo dunque rinnova il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Basterà dunque armarsi di guanti, sacchetti, olio di gomito e un po’ di buona volontà per evitare che rifiuti di plastica e altri materiali inquinanti vadano a deturpare il territorio. Ma soprattutto, e questo è l’obiettivo principale, per accrescere la consapevolezza nella cittadinanza in materia di salvaguardia dell’ambiente.