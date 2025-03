Torna sul lungomare di Mazara la Camminata Silent Energy

Il gruppo ‘Camminatori Mazara MAI MOLLARE’, dopo il successo di domenica 16 febbraio, replica l’evento ‘Camminata Silent Energy’ nel lungomare di Mazara del Vallo. La seconda edizione si terrà a distanza di un mese domenica 16 marzo dalle ore 9 sul litorale mazarese (ritrovo presso la gelateria). L’evento di domenica non influirà sul traffico veicolare cittadino in quanto si dislocherà in un percorso di andata e ritorno sull’ampio marciapiedi del Lungomare e nella passeggiata Consagra con partenza dalla rotatoria di fronte il bar 3.ZERO.

Con l’ausilio di cuffie wireless i partecipanti alla “Camminata Silent Energy” – che vede tra gli organizzatori Marcello Benigno, Giovanni Pisciotta e Emanuele Sammartano – potranno camminare a ritmo di musica seguendo le sollecitazioni di Emanuele Sammartano che ha già all’attivo diversi eventi in Provincia e in Sicilia con il Silent Energy. Una domenica all’insegna dello sport, del fitness e della musica aperta a tutti.