A Mazara arriva la Camminata Silent Energy sul Lungomare

Il gruppo ‘Camminatori Mazara MAI MOLLARE’ domenica 16 febbraio dalle ore 8.30 del mattino, si snoderà per il lungomare della Città del Satiro per dare vita ad una ‘Camminata Silent Energy’. Lo sport è un potente mezzo di aggregazione sociale oltre che di benessere. Nei giorni scorsi, il sindaco Salvatore Quinci ha incontrato il Gruppo in Comune; erano presenti Marcello Benigno (presidente), Giovanni Pisciotta ed Emanuele Sammartano. L’evento di domenica non influirà sul traffico veicolare cittadino in quanto si dislocherà in un percorso di andata e ritorno sull’ampio marciapiedi del Lungomare e nella passeggiata Consagra con partenza dalla rotatoria di fronte il bar 3.ZERO.

Con l’ausilio di cuffie wireless i partecipanti alla “Camminata Silent Energy” potranno camminare a ritmo di musica seguendo le sollecitazioni di Emanuele Sammartano che ha già all’attivo diversi eventi in Provincia e in Sicilia con il Silent Energy. Una domenica all’insegna dello sport, del fitness e della musica aperta a tutti.