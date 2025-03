Marsala: concorso di idee per il Lungomare, 43 le proposte

Sono 43 i progetti presentati per il Concorso di Idee relativo alla “Riqualificazione urbana del Lungomare Boeo” di Marsala, promosso dall’Amministrazione. L’obiettivo era quello di acquisire proposte di fattibilità nell’ambito dell’ampia progettualità “Marsala Città della Pace” e del più vasto processo di trasformazione urbanistica del waterfront. Il sindaco Massimo Grillo: “Si punta alla creazione di un masterplan che metta in risalto la bellezza paesaggistica e il valore storico del Lungomare Boeo. Un concorso che ha suscitato molto interesse, vista anche la suggestiva tematica, ossia creare uno spazio simbolico per l’accoglienza e il dialogo tra culture. Architetti e ingegneri erano anche chiamati ad arricchire quel tratto di litorale con installazioni artistiche e arredi, esaltando ulteriormente Marsala come crocevia del Mediterraneo”.

Occorre ricordare che ai vincitori andrà una somma in denaro, ma che il finanziamento per la realizzazione dell’opera non è compreso nell’iniziativa e che dovrà poi trovare l’amministrazione comunale un canale per fare giungere le somme a Marsala.

Le varie procedure concorsuali sono coordinate dal settore Pianificazione e Urbanistica diretto da Pier Benedetto Mezzapelle, mentre la Commissione giudicatrice – già nominata – esaminerà la proposta più creativa, secondo la griglia di valutazione indicata nel bando. Questo riporta anche i seguenti premi per i progetti vincitori:

1° classificato:10.000 euro

2° classificato: 5.000 euro

3° classificato: 2.000 euro

Menzioni junior (professionisti under 35): 1.000 euro (max due).