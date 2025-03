Europa Verde di Marsala partecipa al sit sulla pace di sabato 15 marzo

Il Circolo Europa Verde di Marsala parteciperà al sit-in per la Pace di sabato 15 marzo.

Il Circolo Europa Verde di Marsala sarà in piazza della Vittoria sabato 15 marzo, con la bandiera europea, per riaffermare i valori fondanti dell’Unione Europea e opporsi a una visione militarizzata del nostro continente.

La posizione sulla guerra in Ucraina del partito

“Il Circolo Europa Verde di Marsala ritiene profondamente sbagliata la linea intrapresa dall’attuale leadership europea, che rischia di deviare dai principi di solidarietà e cooperazione su cui l’UE è stata costruita. Arricchire le multinazionali delle armi americane sottraendo risorse alla sanità, alla scuola, al lavoro e ai salari dei cittadini europei è una scelta scellerata», proseguono i portavoce del circolo, Roberta Pulizzi e Nicola Mulé.

Il sit-in di sabato sarà un momento per ribadire con forza che non può esistere un’Europa senza pace e che l’unità dei popoli europei è l’unica strada per costruire un futuro basato sulla cooperazione e sulla giustizia sociale.