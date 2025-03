Ad Alcamo iniziano gli incontri per studenti sulla pratica della gentilezza

La Consulta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza di Genere del Comune di Alcamo presenta il progetto “Pratichiamo la Gentilezza”, tre appuntamenti, a partire dal 14 marzo e fino al 5 maggio, rivolti ai ragazzi della scuola media Sebastiano Bagolino per sensibilizzare sull’importanza dei comportamenti gentili, del rispetto reciproco e della valorizzazione della diversità, con la collaborazione di professionisti, esperti del territorio. La parola alla Presidente Anna Alcamo che dichiara “… il progetto ‘Pratichiamo Gentilezza’ è un’ iniziativa formativa che coinvolge alunni ed insegnanti per vivere un’esperienza che punti sulla gentilezza per vivere meglio, comunicare diversamente e valorizzare se stessi, rispettando il prossimo“. “La gentilezza – continua la Presidente – è un linguaggio universale e comprensibile da tutti, unisce le persone al di là delle differenze, permettendo di creare un ambiente inclusivo che favorisce l’apprendimento e rende più semplici le relazioni con gli altri, per questo abbiamo pensato e voluto un progetto che coinvolga i più giovani, a partire dalla digitalizzazione per creare gentilezza digitale”.

In un’epoca in cui i social- media sono parte integrante della vita dei ragazzi, è fondamentale la diffusione della gentilezza digitale, l’utilizzo di semplici regole di comunicazione, quali l’uso di un linguaggio rispettoso e il pensare prima di pubblicare, potrà determinerà un alunno educato alla gentilezza, meno propenso a diventare un bullo – online e portato, invece, a difendere chi è vittima di comportamenti scorretti. “Un ringraziamento alla Consulta per le Pari Opportunità per l’organizzazione del Progetto ‘Pratichiamo la Gentilezza’ che ha un valore socio/educativo e grazie alla scuola media Bagolino per aver accolto l’iniziativa“, afferma l’assessore ai servizi sociali Donatella Bonanno. A maggio in occasione dell’evento BooK Festival, la Consulta ringrazierà, con una targa riconoscimento, gli alunni dell’I.C. Sebastiano Bagolino per la partecipazione al Progetto formativo “PRATICHIAMO LA GENTILEZZA”.

Programma incontri:

1°incontro Venerdì, 14 Marzo, durata 3 ore, Amnesty International – gruppo Italia 300 Alcamo tratterà l’argomento “Linguaggio di odio e violazione dei DIRITTI UMANI Stereotipi di genere”

2°incontro Martedì, 29 Aprile, durata 3 ore, il dott. Enrico Virtuoso infermiere esperto in Malattie Infettive – Infermiere Legale e Forense- Counsellor Professionista della Gestalt Esperienziale – membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Trapani (O.P.I.) tratterà l’argomento “Il Coraggio della Gentilezza” con attività teoriche pratiche ed esperienziali di gruppo e con feedback conclusivi.

3°incontro lunedì 5 Maggio, durata 3 ore, la Presidente dell’associazione CO.TU.LE.VI. (contro tutte le violenze) Aurora Ranno tratterà l’argomento “Ogni Gesto di Gentilezza Conta, un Futuro senza Violenza sulle Donne”. La relazione della Ranno sarà finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere, con l’utilizzo di metodologie di comunicazione attive che faciliteranno la partecipazione dei ragazzi/e per un apprendimento coinvolgente sia sul piano emotivo che intellettuale. Presenzieranno anche le referenti della Consulta Pari Opportunità dell’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune le quali realizzeranno un Focus Group e Brainstorming su” Pesiamo le parole”. L’attività utilizzata dalle referenti dell’Ufficio di Servizi Sociali prevede una riflessione sul tema verbale e sessista proponendo soluzioni linguistiche alternative che possano mediare la gestione dei conflitti.