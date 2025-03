Valorizzazione dello Stagnone di Marsala, c’è un progetto per contrada Birgi

Il Comune di Marsala, nell’ambito della coalizione territoriale (ex Agenda Urbana) concorre alla “Valorizzazione area dello Stagnone di Marsala”, per un investimento di 1 milione e 600 mila euro. L’obiettivo è quello di valorizzare contesti urbani e spazi pubblici per favorirne la piena fruibilità, nonché renderli attrattivi sia sotto l’aspetto turistico che residenziale.

Arriva una proposta progettuale per Birgi a Marsala

La proposta progettuale redatta dall’Ufficio speciale Pnrr – diretto dall’ingegnere Alessandro Putaggio – è stata approvata dalla Giunta e prevede interventi in contrada Birgi Vecchi, anche nell’ottica di destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica.

In particolare, il ripristino della strada che conduce dalla Strada Provinciale alla Via Torre Sances e la messa in sicurezza del tratto di strada comunale che collega le due strade che confluiscono sulla SP 21. In più, la piazza di fronte al “Baglio Abele” sarà sistemata e riqualificata, dotata di nuovi arredi e nuovo impianto d’lluminazione.

Il sindaco Massimo Grillo: “L’attenzione riservata alla Laguna, alla sua piena fruibilità, resta alta. Con questi nuovi interventi, si privilegia l’interesse paesaggistico di strade e spazi con lavori di manutenzione straordinaria, facendo riscoprire luoghi di forte valenza turistica, in linea con lo sviluppo ecosostenibile dell’area protetta dello Stagnone”. Propedeutico a tutto ciò, l’incontro con gli operatori turistici e gli abitanti della zona, cui hanno pure partecipato il vicesindaco Giacomo Tumbarello e l’assessore Donatella Ingardia.