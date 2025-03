A Marsala zia Rosetta Sieri compie 100 anni￼

Della cura dei propri genitori ammalati, Rosetta Sieri ne ha fatto una ragione di vita, stando sempre accanto a loro. Oggi, all’età di 100 anni – anche se rimasta nubile – può ancora godere dell’affetto di fratelli (Antonino, Gaspare e Piero) e nipoti (Enzalisa, Enza Maria, Gianfranco, Valentina, Giorgia, Giusy, Alessandra e Caterina) che l’hanno festeggiata. Assieme ai familiari, in rappresentanza dell’Amministrazione Grillo ha partecipato anche l’assessore Francesco Marchese che ha consegnato alla centenaria la targa istituzionale a nome della Città di Marsala, rivolgendo a Rosetta Sieri affettuose parole di auguri per questo bel traguardo. Punto di riferimento per i familiari, zia Rosetta ha ricambiato la loro attenzione con tanta tenerezza per tutti. Molto devota, per oltre un trentennio Rosetta Sieri ha partecipato volontariamente all’organizzazione della “Tredicina di Sant’Antonio di Padova”, facendo parte altresì della Confraternita dell’Addolorata.