Villa Betania: scongiurata la temporanea chiusura di reparti chiave della struttura valdericina

La paventata chiusura di alcuni reparti di Villa Betania, centro specializzato nell’assistenza a pazienti con disturbi dello spettro autistico, è stata evitata almeno per i prossimi due mesi. Questa decisione è emersa durante il secondo tavolo tecnico tenutosi le scorse settimane presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), a seguito dell’audizione in Commissione regionale Salute richiesta dalla deputata trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi. Il fulcro delle discussioni ha riguardato il rischio di chiusura di alcuni reparti a causa della carenza di fondi, una situazione che avrebbe potuto portare alla dimissione forzata dei pazienti adulti con autismo, lasciando le famiglie senza un supporto essenziale.

L’obiettivo principale è stato quello di evitare sia la riduzione dei servizi sia il licenziamento dei sei dipendenti attualmente a rischio. Durante l’incontro, è stato confermato il mantenimento dei 30 posti attualmente disponibili presso la struttura. Tuttavia, la situazione rimane precaria, con il direttore generale di Villa Betania che ha revocato il provvedimento di interruzione dei servizi solo per un periodo di due mesi, in attesa di misure definitive da parte della Regione Siciliana Il 26 febbraio, l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas) di Trapani ha partecipato ai lavori della VI Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), dedicati alle problematiche di Villa Betania. Secondo il presidente di Anffas Trapani, Basilio Calabrese, sono emerse prospettive positive per la risoluzione della crisi, anche se molte famiglie restano in apprensione in attesa di soluzioni concrete. La comunità locale e le famiglie dei pazienti auspicano che la Regione Siciliana individui rapidamente le risorse necessarie per garantire la continuità dei servizi offerti da Villa Betania, evitando ulteriori incertezze e garantendo un supporto stabile a chi ne ha più bisogno.