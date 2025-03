In Senato riconoscimento Letterario per la Saggistica allo scrittore marsalese Giovanni Teresi

Il 6 marzo scorso, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana, si è svolta la cerimonia di premiazione del Secondo Premio Internazionale “DivinaMente Donna”, promosso ed organizzato dall’Associazione VerbumlandiArt. Il suggestivo contesto d’arte, impreziosito dagli affreschi di Federico Zuccari, ha visto il pieno di presenze degli insigniti del Premio d’Eccellenza e del Premio Letterario, con un parterre di prestigiosi ospiti dall’Italia e dall’estero. Dopo i saluti della Presidente di VerbumlandiArt Regina Resta, della presidente onoraria del Premio Marisa Manzini, sostituto Procuratore Generale di Catanzaro, e dal conduttore Pino Nazio, giornalista RAI, sono seguiti i saluti dei parlamentari presenti, on. Manfredi Potenti, on. Tilde Minasi e on. Laura Ravetto.

La premiazione delle Insignite d’Eccellenza e dei Premi Speciali d’Eccellenza ha preceduto quella del Premio Letterario. Allo scrittore marsalese Giovanni Teresi è stato conferito il Riconoscimento per la Saggistica con il suo testo: “La donna nella famiglia patriarcale dal 1800 ai primi del 1900”, Ediz. GEDI Gruppo Editoriale S.p.a. L’esimio Comitato di Giuria ha accolto con entusiasmo ed apprezzamento le parole di ringraziamento e presentazione di Giovanni Teresi per il suo libro e per la dedica a sua moglie Elisa.