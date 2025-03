Il 15 marzo Porta Nuova diventa “Una piazza per l’Europa”. Legambiente invita alla partecipazione

Anche Marsala scende in piazza per sostenere l’Unione Europea, in contemporanea con la manifestazione in programma a Roma, organizzata in seguito all’appello lanciato dal giornalista Michele Serra dalle colonne del quotidiano La Repubblica.

Il locale Circolo Legambiente ha deciso di promuovere anche a Marsala la manifestazione nazionale denominata “Una piazza per l’Europa -Tante città, un’unica voce” di sabato 15 marzo con un sit-in che si terrà nella stessa data alle 15 in Piazza della Vittoria (Porta Nuova). All’iniziativa stanno aderendo diversi cittadini e sigle dell’associazionismo locale.

“Lo facciamo – scrive il presidente del circolo di Legambiente, Giuseppe Marino – perché crediamo nel sogno europeo, fondato sui principi di partecipazione democratica, lanciato da Altiero Spinelli con Il Manifesto di Ventotene. Lo facciamo perché vogliamo un’Europa più verde, più innovativa e più inclusiva. Lo facciamo perché al netto delle decisioni discutibili (anche quelle relative al riarmo dei singoli stati di queste ore), l’Europa rappresenta l’unico argine ai tentativi di demolizione dei principi di democrazia e tolleranza che stanno mettendo in atto i governi liberticidi di USA e Russia, assieme ai loro sodali costituisti dalle forze sovraniste sparse in tutto il mondo. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per fare sentire alta la nostra voce a sostegno dell’Europa dei popoli”.