Campionati studenteschi di Scacchi: 200 gli alfieri a Marsala da tutta la Provincia￼

Si sono svolti a Marsala, presso la palestra del plesso Asta, i Campionati Provinciali Studenteschi di scacchi – Trofeo Scacchi Scuola. 41 le squadre partecipanti, in rappresentanza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, che, arrivate da tutta la provincia, hanno reso il tradizionale appuntamento una vera e propria festa dello sport della mente. La competizione è stata organizzata dalla A.S.D. Lilybetana Scacchi di Marsala, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Comune di Marsala. Quasi 200 i giovani che si sono sfidati davanti alla scacchiera in un’intensa mattina di sana competizione e divertimento, tra le emozioni di una vittoria e la delusione di una sconfitta, nel rispetto degli avversari e delle regole. Per la primaria maschile, prima classificata è stata una delle squadre schierate dall’Istituto comprensivo Cavour-Mazzini, mentre il primo posto nel femminile è andato a una delle squadre del Garibaldi-Pipitone di Marsala. Primo e secondo posto al Cavour-Mazzini per la secondaria di primo grado, sia nel maschile che nel femminile. Terzo posto, in entrambe le categorie, per le squadre dell’Istituto Sturzo-Asta.

Nella categoria Allievi, la vetta della classifica è stata ancora in mano ai Lilybetani con una delle formazioni presentate dall’Istituto Giovanni XXIII-Cosentino. Secondo classificato l’Istituto Leonardo Da Vinci di Trapani seguito dal Liceo Ruggieri di Marsala. Tra gli Juniores, la situazione si è ribaltata con il primo posto degli studenti del Ruggieri di Marsala, seguiti dall’Istituto Giovanni XXIII-Cosentino, secondo classificato e dall’Istituto “Leonardo Da Vinci”, terzo classificato. Alla manifestazione sono intervenuti Anna Maria Alagna, dirigente scolastica della Sturzo-Asta, Davide Nugnes, Provveditore agli Studi di Trapani, Francesco Ciulla, responsabile di Educazione fisica USP di Trapani, Francesco Marchese, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala, il consigliere comunale Piero Cavasino ed Elena Avellone Delegato CONI Trapani. Le squadre di ogni categoria classificatesi al primo posto hanno ottenuto il pass per la fase regionale che si svolgerà a Scoglitti (Ragusa) il prossimo 31 marzo.