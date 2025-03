Tennis, il Palermo Ladies Open 2025 al via dal 21 luglio nella categoria WTA 125

PALERMO (ITALPRESS) – La storia del grande tennis femminile al Country Time club prosegue nel rispetto di una tradizione che ha avuto inizio nel 1988 con il successo di Karin Kschwendt ed è culminata nelle ultime due stagioni con le vittorie della cinese, Qinwen Zheng, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. La 36^ edizione dei Palermo Ladies Open è in programma nell’ormai tradizionale seconda metà del mese di luglio.

Il torneo, un WTA 125 dotato di un montepremi di 115 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 19 e domenica 20 luglio, mentre da lunedì 21 prenderanno il via i match del tabellone principale. La finale è in programma domenica 27 luglio.

“Palermo rimane una delle capitali del tennis italiano – hanno sottolineato il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma – dopo la cessione del titolo WTA 250, grazie alla Federazione Italiana Tennis e Padel, il Country Time club tornerà ad organizzare un altro grande torneo. Sarà un WTA 125, l’unico in terra battuta di quella settimana e l’ultimo, prima della stagione in duro che culminerà con gli Us Open. Siamo convinti che, grazie al supporto della FITP ed alla stima che contraddistingue i rapporti con la WTA, andrà in scena un’altra eccellente edizione dei Palermo Ladies Open che, negli ultimi due anni, ha visto in finale Qinwen Zheng contro la nostra Jasmine Paolini nel 2023 e nel luglio scorso, sempre la Zheng contro Karolina Muchova ovvero giocatrici che sono assolute protagoniste del circuito internazionale”.

Sono già in vendita sia gli abbonamenti per assistere a tutte le partite del torneo che i biglietti per le singole giornate. Tessere e tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket oppure alla segreteria del Circolo, in viale dell’Olimpo a Palermo. I prezzi degli abbonamenti vanno da 80 a 120 euro, mentre i biglietti da 5 euro per le qualificazioni a 55 per la finale del 27 luglio.

“La tradizione – ha aggiunto Palma all’Italpress – verrà mantenuta, l’organizzazione è la stessa, l’hotel La Torre sarà l’albergo ufficiale, gli sponsor hanno riconfermato tutti e avremo tante belle cose da fare vedere a queste giocatrici che sono affezionate a Palermo, ci hanno chiesto di rimanere e quindi abbiamo voluto continuare la nostra esperienza”.

