A Paceco crolla un palo in Piazza per il forte vento, nessun danno a cose o persone

A causa delle forte raffiche di vento di queste ultime ore, è collassato un palo della pubblica illuminazione presso la Piazza Vittorio Emanuele, a Paceco. L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata con un’apposita ordinanza che limita l’accesso alle aree della Piazza e della limitrofa Via Sanseverino, nonché delle aree pubbliche, quali villa comunale e cimitero, in cui si possono determinare rischi per la pubblica incolumità a causa delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni con forti venti. Inoltre, tramite l’ufficio tecnico comunale, si è già approntato uno specifico ordine di servizio per la ditta di manutenzione che prevede lo smontaggio dei pali di pubblica illuminazione residui presso la Piazza Vittorio Emanuele e la sostituzione dei sostegni portanti, al fine di scongiurare il ripetersi di eventi analoghi. Durante tali lavori sarà temporaneamente realizzata un’illuminazione d’emergenza della Piazza.