Marsala, nella borgata Paolini al via i festeggiamenti in onore di san Giuseppe

Con la Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, prendono il via il 12 marzo, i Festeggiamenti in Onore di San Giuseppe nella popolosa Borgata di Paolini a Marsala. La Celebrazione Eucaristica in cui anche la Giornata dell’Adesione e dell’Impegno, si concluderà con la tradizionale “Scinnuta” del Simulacro.

Tutta la manifestazione si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale.

“Celebriamo quest’anno il 164° Anniversario dei Festeggiamenti in Onore di San Giuseppe – afferma il rettore della Chiesa che sorge in contrada Perino, padre Mariano Narciso. Nel programma, d’intesa con il Comitato organizzatore, abbiamo inserito oltre alle diverse funzioni religiose anche momenti che fanno parte della tradizione e della cultura della popolazione di Paolini. Primi fa tutti la realizzazione dei “panuzzi” e dell’invitu di San Giuseppe. A predicare il triduo quest’anno abbiamo chiamato Don Salvatore Cipri, Arciprete di Santa Ninfa è già parroco della comunità di Santi Filippo e Giacomo, presbitero di carità e grande fede cristiana”.

Il programma dei festeggiamenti

Nel programma è da evidenziare la Festa liturgica di San Giuseppe che si terrà il prossimo 19 marzo. Alle ore 7:30 vi sarà il giro della Banda Musicale “Città di Marsala” per le vie della Borgata; alle ore 8:00 lo scampanio a Festa; alle 9:30 la Santa Messa e alle ore 11:00 lo spettacolo in piazza con le “Sorelle Prestigiacomo” presentato da Baldo Russo.

Nel pomeriggio – alle 15:30 – la processione con il simulacro del Santo con il seguente itinerario: uscita dalla Chiesa di San Giuseppe, Officina Adamo, Rivendita Tabacchi, Scuola Media Paolini, Interno Casazze, strada principale di Casazze, Colonia Sotana, Cantine Paolini, Chiano Baiata, Chiano Ciocca, strada principale di Matarocco, officine Rallo, ritorno Matarocco, strada principale Paolini, rientro in Chiesa. Al termine vi saranno i tradizionali giochi pirotecnici.

Mercoledì 26 marzo i festeggiamenti si concluderanno con “l’acchianata” del Simulacro subito dopo la Celebrazione Eucaristica.