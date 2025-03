Birgi: Salvatore Ombra riconfermato presidente di Airgest

Da Birgi un’ultimora per il futuro dello scalo trapanese. L’imprenditore marsalese Salvatore Ombra è stato riconfermato presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo aeroportuale ‘Vincenzo Florio’. La nomina l’ha fatta il presidente della Regione Renato Schifani. Gli altri due componenti del CdA sono i mazaresi Antonina Martinciglio e Paolo Torrente. “Ci attende un triennio di lavoro intenso, di nuovi investimenti che ci traghetteranno speriamo verso nuove rotte con sempre crescente impegno per tutta la struttura organizzativa ma soprattutto per il nostro territorio”, ha commentato Ombra appena dopo essere stato confermato.

Per Salvatore Ombra, 59 anni, nato a Marsala in provincia di Trapani, laureato in Economia e Commercio a Palermo, con un master in Economia alla Bocconi di Milano, è una riconferma. Era già in carica dal 16 agosto del 2019, periodo a cui è seguito il rientro a Trapani della compagnia aerea Ryanair che precedentemente aveva lasciato lo scalo, portandolo al suo minimo di passeggeri. Negli ultimi due anni, il management uscente è riuscito a riportare il traffico sopra la soglia del milione e a chiudere, per la prima volta nella storia dell’azienda, il bilancio in attivo.