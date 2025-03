Associazione per l’Arte consegna al Parco di Segesta un assegno per la ricostruzione post-incendio

E’ stato consegnato ieri mattina, come da programma, dai responsabili dell’Associazione per l’Arte, Giuseppe Messana e Vito Lanzarone, al direttore del Parco Archeologico di Segesta, Luigi Biondo, l’assegno virtuale di 4.794 euro, la cui somma viene destinata alla ricostruzione delle strutture e delle aree verdi devastate dall’incendio del luglio 2023. Messana e Lanzarone, presidente e direttore artistico dell’Associazione per l’Arte, hanno scelto la data del 10 marzo, indicata al livello regionale per ricordare Sebastiano Tusa con l’apertura gratuita dei musei siciliani, per concretizzare l’iniziativa preannunciata già nel mese di agosto scorso in occasione della seconda edizione di TalkinJazz.

Dal 29 al 31 agosto, infatti, la presenza di 1500 spettatori all’evento musicale di prestigio svoltosi all’interno del Tempio, ha consentito di raccogliere la cifra consegnata – cui sono stati sottratti gli oneri SIAE – con l’acquisto dei biglietti del costo di 5 euro su CoopCulture. Grato per l’iniziativa il Direttore Luigi Biondo, che ha apprezzato l’opera di mecenatismo svolta dall’Associazione, impegnata da anni nell’organizzazione di attività artistiche e culturali e, più nello specifico, in una proficua collaborazione con il Parco Archeologico, che confluisce adesso in questa donazione in favore e a tutela dello stesso Parco.