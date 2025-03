La 3B della “Mario Nuccio di Marsala” si ritrova dopo 37 anni

Un tuffo nel passato, un vortice di emozioni, sorrisi e nostalgia: la 3B della scuola “Mario Nuccio” si è ritrovata dopo ben 37 anni per una serata speciale, trascorsa tra racconti, ricordi e tanta voglia di stare insieme. Il luogo scelto per l’incontro è stato la pizzeria Cafè Blanc City di Marsala, che per una sera si è trasformata in una macchina del tempo, capace di riportare i partecipanti ai giorni della loro adolescenza. L’atmosfera è stata carica di magia: tra aneddoti, battute e ricordi di episodi lontani, è bastato poco per ritrovare quel feeling che li legava un tempo. Il piacere di rivedersi dopo tanti anni ha reso la serata indimenticabile, con momenti di grande emozione e commozione. Anche una videochiamata con Daniela Favuzza, che vive al Nord, ha contribuito a rendere ancora più speciale l’incontro, permettendo a tutti di condividere questo momento unico.

Non è mancato un pensiero affettuoso per chi, per vari motivi, non ha potuto partecipare, e un ricordo commosso per una compagna che purtroppo non è più tra loro, così come per i professori che li hanno accompagnati in quegli anni e che oggi non sono più in vita. Il risultato della serata è stato più che positivo: oltre a riaccendere vecchi legami e rinvigorire gli animi, ha portato alla promessa di rivedersi più spesso, per continuare a coltivare quel legame che, nonostante il tempo, resta immutato. Perché certe amicizie, anche dopo decenni, continuano a far bene all’anima. Tra i partecipanti alla serata c’erano Giuseppe Mucci, Annalisa Mucci, Rita Clemenzi, Martino Saladino, Roberto Ottoveggio, Antonella Oddo, Pietro Giacalone, Davide Trupia, Paola Sammartano, Floriana Clemente, Danilo Simone ed Enzo Buffa.