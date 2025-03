A Petrosino torna in funzione il semaforo di Piazza Francesco De Vita

Torna in funzione il nuovo impianto semaforico in Piazza Francesco De Vita, a Petrosino, un intervento che, seppur ordinario, si rendeva ormai necessario a causa dell’obsolescenza del precedente semaforo, risalente al periodo 1985-1990 e da oltre 15 anni oggetto di riparazioni provvisorie. L’affidamento per la fornitura e collocazione del nuovo impianto composto da 7 lanterne semaforiche, unitamente alla realizzazione della segnaletica orizzontale, è stato formalizzato in data 11 dicembre 2024 per un importo complessivo di 44.895,39 euro. “Dopo anni di interventi provvisori, oggi possiamo finalmente restituire alla cittadinanza un semaforo moderno ed efficiente – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi – Il vecchio semaforo risaliva addirittura al 1985 e andava già sostituito 15 anni fa. Quello che in altre parti d’Italia può sembrare ordinaria amministrazione, qui purtroppo non lo è. La sostituzione del semaforo – continua il sindaco – è l’ennensimo esempio del nostro percorso di risanamento e riefficentamento di un territorio lasciato incustodito e abbandonato per troppi anni”. L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per garantire una viabilità sicura e servizi adeguati ai cittadini ed entro l’estate 2025 annuncia la sistemazione dell’altro incrocio con la predisposizione di una rotatoria.