Sugli autobus di Marsala e in Stazione arriva (finalmente) il biglietto digitale

“Il trasporto pubblico comunale di Marsala abbraccia definitivamente il digitale, con l’obiettivo di offrire un servizio bus migliore, più vicino alle esigenze di cittadini e visitatori. Di pari passo, è costante l’aggiornamento per gli autisti, al fine di agevolare l’utenza e facilitare l’utilizzo del mezzo pubblico”. Lo afferma l’assessore Salvatore Agate che, nei giorni scorsi, ha voluto essere presente ad una giornata formativa riservata al personale autista del servizio municipale autotrasporti, diretto da Annalisa La Rocca. In pratica, è entrato a pieno regime il programma dell’Amministrazione Grillo volto a garantire all’utenza un servizio più efficiente e moderno, già avviato con le 150 paline digitali (indicano orari, tempi d’attesa, eventuali ritardi, ecc.) collocate lo scorso maggio lungo i percorsi bus.

Ciascuno di questi – dotato di equipaggiamento digitale – è ora monitorato in tempo reale al fine di registrarne rispetto degli orari e percorrenza stabilita. Inoltre, è stato introdotto il sistema di bigliettazione elettronica per facilitare la convalida del titolo di viaggio e, contestualmente, contrastare l’evasione. Ma la novità assoluta è il totem touchscreen installato in piazza Del Popolo, abilitato a rilasciare – oltre ai ticket giornalieri e per più corse – anche la “travel card”. Costa due euro e consente di caricare sia il pacchetto biglietti che gli abbonamenti che saranno attivati al primo rinnovo di quello cartaceo, attualmente valido fino a maggio. Uno standard sempre più elevato del servizio, quindi, nell’ottica di un’intensa attività di revisione dell’intero comparto trasporti urbani che ha già prodotto la sostituzione degli scuolabus con mezzi nuovi euro 6, l’ammodernamento del parco auto di servizio con la formula del noleggio a lungo termine, la dismissione e rottamazione di vecchi veicoli. Da sottolineare, infine, che – in sinergia con i servizi sociali – sui bus continua ad operare personale ex Puc, con il compito di assistere i viaggiatori a bordo.