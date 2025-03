Marsala: a Bruxelles premiato il progetto di tutela della costa dalla colmata a Sibiliana

Nella sede della Commissione Europea di Bruxelles, il Comune di Marsala, rappresentato dal sindaco Massimo Grillo, ha ricevuto il premio che riconosce la validità del complesso progetto volto a svolgere indagini batimetriche e correntometriche, nonchè interventi di protezione e ripascimento dall’area di colmata fino a Torre Sibiliana. “Il riconoscimento assegnato oggi a Bruxelles premia un lavoro di squadra di alta qualità e professionalità che ha prodotto un progetto di portata epocale per Marsala. Dall’area di colmata e fino al confine con Petrosino, il litorale sud sarà interessato da interventi di protezione di quel tratto di costa soggetto ad erosione. Evidenti le positive ricadute sul fronte ambientale e turistico, in sintonia con quelli che produrranno i lavori attualmente in corso per il waterfront sul Lungomare Mediterraneo e Salinella”, dice Grillo.

Selezionato tra i primi tre in Italia, il lavoro svolto dal Comune di Marsala è risultato meritevole di assistenza tecnica gratuita che sarà assicurata dal Gruppo Technopolis. La stessa equipe, tra l’altro – dopo avere approfondito la copiosa documentazione fornita dall’Ufficio Speciale per il Pnrr – è attualmente impegnata nell’individuazione di alcune linee di finanziamento per la realizzazione del progetto. A Bruxelles – presenti il vice sindaco Giacomo Tumbarello e il dirigente PNRR, Alessandro Putaggio – il sindaco ha avuto un incontro con il deputato europeo Marco Falcone. Si è focalizzato il tema della rigenerazione urbana che sta interessando Marsala, “al fine di mettere in atto ulteriori strategie per il territorio, nella logica di una sinergica attività istituzionale”.