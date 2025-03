A Campobello tornerà operativo l’eliporto a 10 anni dalla costruzione e dopo un sequestro￼

L’eliporto di Campobello di Mazara, che fu realizzato in via Palermo, a breve sarà finalmente operativo. Dopo l’esecuzione, da parte della Società Helipad Management Srl, affidataria del servizio di manutenzione e gestione dell’impianto, di alcuni interventi di manutenzione che si sono resi necessari a causa dei numerosi atti vandalici che sono stati perpetrati ai danni della struttura nei 10 anni in cui è stata chiusa per via di una procedura di sequestro amministrativo, il terminal potrà dunque finalmente espletare un ruolo fondamentale al servizio delle emergenze del territorio. Realizzato tra il 2014 e il 2015 con fondi della Comunità europea per un valore di 400 mila euro, l’impianto di proprietà comunale era stato sottoposto a sequestro amministrativo subito dopo la conclusione dei lavori, a causa di presunte irregolarità nella realizzazione dell’opera che si sono rivelate infondate, tant’è che la struttura è stata dissequestrata nel 2023, dopo circa 10 anni di chiusura.

In questi 10 anni l’impianto è stato più volte preso di mira dai vandali, subendo furti della rete metallica di recinzione, dei cavi dell’illuminazione e delle luci direzionali di atterraggio e decollo. Subito dopo il dissequestro, l’Amministrazione comunale campobellese ha affidato la gestione dell’elisuperficie alla Helipad Management, che si è aggiudicata la gara espletata dal Comune. A seguire l’iter politico-amministrativo è stato l’assessore comunale Giovanni Palermo. “Finalmente, dopo mesi di lavoro, siamo riusciti a dotare la nostra comunità di questo importante presidio di sicurezza funzionale per le emergenze del 118 e della Protezione civile. In una prima fase il terminal sarà operativo solo nelle ore diurne, ma contiamo di attingere a un nuovo finanziamento che consentirà di garantire l’apertura h24”, affermano il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore Palermo.