Avis Marsala: Luciano Rosas riconfermato presidente all’unanimità

“È davvero tanta l’emozione nel rivedermi ancora alla guida di una grande squadra, qual è la nostra Avis. Oggi si scrive una nuova pagina per una bellissima storia di significativa solidarietà che ci accomuna tutti – donatori, volontari, sanitari, segreteria e consiglieri – come una famiglia unita al servizio di chi è meno fortunato di noi. Grazie a tutti di vero cuore”. Con queste parole Luciano Rosas ha ringraziato il Consiglio che, all’unanimità, lo ha riconfermato nella carica di presidente dell’Avis Marsala per il quadriennio 2025/2028. Si trattava della prima riunione, e del primo atto statutario, per i consiglieri eletti nel corso dell’Assemblea dello scorso mese: con Rosas, anche Mirko Frisella, Nunzio Ragona, Sabrina De Vita, Vito Buffa, Giovanni Imperiale, Massimo Rallo, Gioacchino Sancilles, Alessandro Tarantino, Angela Parrinello, Giuseppe Giacalone, Riccardo Gerardo, Giacomo Nizza, Caterina Indelicato, Aldo Licata, Alessandro Attinà e Nicola Mulè. In quell’occasione sono stati pure nominati i componenti del Collegio Revisori dei Conti: Giuseppe Cinà, Giuseppe Giacalone e Pietro Casano. Lo stesso presidente Rosas ha voluto ringraziare per l’apporto dato all’Associazione i consiglieri uscenti – Isabella Galfano, Giovanni Ingoglia e Bruna Roccamena – che, per motivi diversi, non si sono ricandidati alla carica.

Diversi e importanti gli impegni che il nuovo Consiglio è chiamato ad affrontare, a cominciare dal trasferimento nella nuova sede di Piazza Sant’Elia, concessa dal Comune di Marsala, che comporta diversi adempimenti. Di questi si occuperà, da subito, l’Ufficio di Presidenza costituito – oltre che da Rosas – da Sabrina De Vita (vice presidente), Caterina Indelicato (segretaria) e Giovanni Imperiale (tesoriere).