Marsala, a maggioranza il consiglio approva il Bilancio di previsione

Con 10 voti a favore e 5 astenuti ( in consiglio comunale l’astensione equivale a voto contrario) a Marsala è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027.

Le numerose sedute d’aula per decidere

A memoria recente non si ricorda come l’aula abbia esitato lo strumento tecnico/finanziario in tempi quasi “europei”. Di solito il bilancio di prevvisione viene approvato al termine dell’anno solare in corso. Le sedute per approvare gli ordini del giorno contenenti gli atti propedeutici al Bilancio si sono protratte durante l’arco di 15 giorni.

I tempi per gli emendamenti e i subemendamenti

Il presidente del Consiglio ha dovuto, come da regolamento, dare il tempo ai vari consiglieri di proporre emendamenti (che sono risultati poi diverse decine). Lo stesso per i subemendamenti. Poi attendere i vari pareri tecnici degli uffici comunali e infine gli atti sono stati correlati dal parere dei Revisori dei Conti. Durante il dibattito i consiglieri hanno illustrato i loro emendamenti e in quasi tutti gli interventi si è registrata una presa di distanza verso l’amministrazione.

Gli interventi del sindaco e degli assessori

Allinizio delle sedute è intervenuto il sindaco Massimo Grillo e poi alternativamente e in base alle loro deleghe, i vari assessori comunali. “Ringrazio tutti – ha detto in conclusione il presidente del Massimo Consesso Civico Enzo Sturiano -. Adesso consegniamo all’amministrazione comunale, seppur con le ristrettezze economiche non certo dipendenti da noi, lo strumento per potere operare, contiamo che laddove occorra, si intergenga presto e bene. Per quanto attiene il Consiglio, tra breve sarà convocata un’altra seduta per esaminare il Rendiconto di Gestione”.