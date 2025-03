Ufficio stampa del Comune di Marsala in difficoltà, affidato incarico esterno

La comunicazione del Comune di Marsala si rinnova. Dopo i pensionamenti, addii e rinnovi, il sindaco fa sapere: “In linea con il percorso avviato sin dall’insediamento di questa Amministrazione, è stato ricostituito l’assetto di inizio mandato dell’area della comunicazione istituzionale per continuare a garantire un’efficiente interazione con i cittadini, raccogliere spunti e presentare in maniera efficace le attività svolte e quelle in corso”. C’è difatti un incarico con termine 31.12.2025 assegnato a Carmen Munafò, professionista di comprovata esperienza nel settore, che metterà le proprie competenze al servizio della città. Identico ruolo e stesse responsabilità, precedentemente erano stati affidati alla società Bucaneve.

“Questa scelta non comporta alcuna ulteriore spesa rispetto alla struttura organizzativa di inizio mandato – aggiunge il sindaco – rappresentando un’evoluzione naturale del modello adottato e che in precedenza si avvaleva della collaborazione della società campana”. Da alcuni mesi l’Ufficio Stampa è retto da un solo giornalista responsabile, non potendo più contare sul capo ufficio Nino Guercio, il quale sta recuperando le ferie non godute ed è prossimo alla pensione. Una circostanza che ha reso ancora più necessaria la ricostituzione dell’assetto iniziale della comunicazione istituzionale, così da garantire continuità ed efficacia nell’informazione ai cittadini anche grazie alla dotazione strumentale e tecnologica portata in dote dalla dott.ssa Munafó. “Siamo certi, conclude il sindaco Grillo, che questo modello organizzativo contribuirà a mantenere quanto più chiara e accessibile la presentazione del lavoro svolto per la città, nell’ottica di una comunicazione diretta e partecipata”.