Sette nuovi Vigili urbani a tempo indeterminato alla Municipale di Marsala

Con la firma del contratto a Palazzo Municipale di Marsala sono ufficialmente entrati in servizio 7 nuovi Vigili urbani. Assunti a tempo indeterminato tramite selezione interna, i nuovi vigili sono: Marco Barbara, Adriana Canario, Teresa Lo Grasso, Piera Rallo, Rocco Sammartano, Manuel Triscari Cittinaro e Paola Zichichi. Il sindaco Massimo Grillo, in esecuzione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, aveva avviato le procedure per l’assunzione. Sia il vice sindaco Giacomo Tumbarello che l’assessore Donatella Ingardia (con delega alla Polizia Municipale) – nell’augurare buon lavoro ai nuovi agenti – hanno sottolineato l’importanza del servizio che sono chiamati a svolgere, non solo riguardo alla viabilità ma anche ai tanti adempimenti in diversi settori, a cominciare dal commercio e dal controllo del territorio. Nel corso di quest’anno è prevista l’attivazione delle procedure per l’assunzione di ulteriori sei Agenti di Polizia Municipale.