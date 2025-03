Presso la sede di Finestre sul Mondo, in via Sibilla n. 36, domenica 2 marzo alle ore 18 si presenta il libro della poetessa Daniela Mortillaro “2/7… e la luna”. Dialoga con l’autrice l’avvocato Diego Maggio. Mortillaro, nell’ultimo decennio inizia un percorso spirituale seguendo gli insegnamenti di San Luigi Maria De Monfort consacrandosi alla Santa Vergine Maria. Così inizia pellegrinaggi in ogni luogo maturando gli interessi per la poesia e la fotografia.