Marsala: il Consiglio comunale approva Piano Opere Pubbliche e DUP, si va verso il Bilancio

Riunita da ieri mattina e poi in seduta di prosecuzione, il Consiglio comunale di Marsala ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. La seduta è sospesa per consentire alla Conferenza dei Capigruppo di stabilire come procedere, tenuto contro che prima della trattazione del Bilancio di Previsione occorre delibera sul DUP, il Documento Unico di Programmazione. Alla ripresa, in una seduta fiume, dopo la votazione degli emendamenti, l’Aula ha approvato anche il Documento Unico di Programmazione. Era l’ultimo atto propedeutico al Bilancio di Previsione. Lo strumento finanziario sarà trattato martedì prossimo, 5 marzo, nel corso della seduta convocata dal presidente Enzo Sturiano per le ore 10.