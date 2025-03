Marsala: inizia la catechesi del “buon Pastore”

È stata avviata ieri, col primo incontro nella parrocchia Madonna della Sapienza nel quartiere Sappusi di Marsala, la prima esperienza diocesana della catechesi del “buon Pastore”. A guidare gli incontri è don Pietro Caradonna che, per quattro anni, ha seguito un percorso di formazione proprio su questa specifica catechesi. Ieri al primo incontro erano presenti 20 tra mamme e catechiste (alcune con i propri figli) oltre 4 operatori delle “Case del sorriso” del Palermitano. Il metodo del “buon Pastore” nasce dall’incontro tra la pedagogia montessoriana e la passione per l’evangelizzazione dei più piccoli: «l’obiettivo è accompagnare i bambini (dai 3 anni in poi) alla scoperta di Gesù», spiega don Caradonna. Che aggiunge: «Il percorso di catechesi viene proposto ai bambini col materiale di lavoro idoneo a farne capire le parti – dice – così entra in gioco il “segno” per riprodurre delle situazioni, dei fatti, perché gli uomini di tutti tempi possano esserne partecipi ed attori». Al primo incontro di ieri è stato presente anche don Nicola Patti, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Gli incontri si terranno una volta al mese sempre nella parrocchia Madonna della Sapienza e sono aperti a tutti coloro che vogliono partecipare dall’intero territorio diocesano.