L’ex Provincia a Marsala punta sulla manutenzione di scuole superiori e strade provinciali

Marsala ha partecipato all’Assemblea del Libero Consorzio Comunale, cui hanno partecipato tutti i sindaci del territorio provinciale. Il bilancio di previsione 2025/2027 approvato contiene diversi impegni di spesa per l’annualità 2025 a beneficio di Marsala. Oltre a quelli per alcune scuole Superiori, l’Assemblea ha confermato gli interventi di manutenzione della SP84 (litoranea sud per i lidi), con particolare riferimento al ripristino della pubblica illuminazione, ancora guasta a causa dei furti di rame avvenuti alcuni mesi fa. Confermato, altresì, l’impegno per la manutenzione straordinaria per la SP21 (provinciale nord). Per quanto riguarda le scuole, tre gli Istituti Superiori destinatari di interventi: il Liceo Classico (300 mila euro per manutenzione impianto di riscaldamento), I’ITET (1 milione e 500 mila euro per realizzazione palestra) e il Professionale (600 mila euro per adeguamento sismico e riqualificazione palestra).