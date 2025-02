Weekend a tutto basket a Marsala con la NPM Cup 2025 e la Serie C

Sarà un weekend a tutto basket per Marsala quello di sabato 1 e domenica 2 marzo, con ben due appuntamenti targati Nuova Pallacanestro Marsala. L’1 e 2 marzo il PalaMedipower ospiterà l’edizione 2025 della NPM Cup, un quadrangolare tra formazioni U17 Eccellenza di Piemonte e Sicilia, mentre domenica 2 marzo palla a due per la 20ª giornata del campionato di Serie C in cui la NPM affronterà gli ospiti della Dierre Reggio Calabria. Nella seconda edizione del torneo NPM Cup a sfidarsi sul parquet lilybetano saranno gli Under 17 piemontesi di Moncalieri Basketball e Pallacanestro Saluzzo e i siciliani di Sport Club Gravina e Nuova Pallacanestro Marsala. La formazione U17 Eccellenza della NPM, che comanda la classifica del campionato FIP di categoria che comprende Sicilia e Calabria (a pari punti con Panormus), disputerà il torneo con i seguenti atleti selezionati dai coach Andrea Anteri e Giorgio Bonanno: Antonino Meo, Lorenzo Russo, Antonino Cirobisi, Samuele Mercogliano (capitano), Nicolò Ingianni, Luca Romano, Giuseppe Galfano, Massimo D’Alberti, Francesco Renda, Riccardo Alfano, Riccardo De Vita, Alessio Patti Papavero e Omar Patti Papavero.



Il programma della NPM Cup 2025 prevede le semifinali sabato 1 marzo a partire dalle ore 15:15 e le finali domenica 2 marzo a partire dalle ore 9:00. Domenica 2 marzo a partire dalle 18 sarà invece la volta della formazione di Serie C della NPM a scendere in campo contro una delle avversarie più quotate del campionato: la Dierre Reggio Calabria.

Questo il programma del weekend al PalaMedipower:

NPM Cup 2025

Sabato 1 Marzo

– ore 15:15 Nuova Pallacanestro Marsala – Moncalieri Basketball

– ore 17:45 Sport Club Gravina – Pallacanestro Saluzzo

Domenica 2 Marzo

– ore 9:00 Finale 3°/4° posto

– ore 11:00 Finale 1°/2° posto

– ore 13:00 Premiazione

Serie C, 20esima giornataDomenica 2 Marzo

– ore 18:00 Nuova Pallacanestro Marsala – Dierre Reggio Calabria