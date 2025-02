Tennistavolo: La Lecocq di Marsala vince a Vittoria, ora scontro diretto contro Siracusa￼

Vista la sconfitta nel match di andata non era assolutamente facile la trasferta contro il TT Vittoria 1999 che attendeva la Germaine Lecocq – FSC Curatolo di Marsala nella quarta giornata di ritorno del Campionato serie B2 di Tennistavolo. Ed invece, grazie ad una prestazione strepitosa, i lilybetani di Coach Claudio Amato si sono imposti ai locali ragusani con il netto risultato di 5-2. A fronte di una perfetta condotta di gioco di Miguel Chamorro nei tre incontri previsti, a chiudere la contesa a favore del sodalizio marsalese ci hanno pensato le vittorie di Alessandro Guttuso (3-1) su Benedetto Moltisanti e di Giovanni Altesi (3-0) su Nunzio Occhipinti. Per il talento iberico, oltre ai due avversari già citati, la vittoria su Davide Sironi ha chiuso il tris di 3-0 che lo ha distinto in giornata che è valso il 5-2 finale a favore della Germaine Lecocq.

Due importantissimi punti conquistati dai marsalesi che li mantengono in vetta alla classifica con 18 punti frutto di nove vittorie e due sconfitte stagionali. Adesso testa alla prossima sfida di domenica 3 marzo, lo scontro diretto in trasferta contro il forte TT Città di Siracusa, anch’esso capo classifica di questo spettacolare torneo di B2, tra le cui file spicca la classe del pongista bulgaro Daniel Ivanov. Un incontro che decreterà quale delle due formazioni imporrà una sterzata importante al Campionato al fine di provare a vincerlo per conquistare l’ambita serie B1. Sarà possibile seguire l’intero incontro in diretta streaming all’indirizzo Youtube che verrà comunicato dalla società marsalese sui propri canali social.