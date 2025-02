Mazara: verso i lavori riqualificazione in via Pier Luigi Nervi

La via Pier Luigi Nervi, una delle arterie stradali più trafficate della zona Affacciata a Mazara, sarà presto oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Attualmente priva di illuminazione pubblica e con un manto stradale deteriorato dal tempo e dall’usura, la strada sarà interessata da lavori di rifacimento che miglioreranno la sicurezza e la viabilità dell’area. Con determinazione dirigenziale n. 219 del 6 febbraio, l’affidamento dei lavori è stato assegnato all’impresa PRO.GE.CO di Bolognetta, in provincia di Palermo, a seguito di un confronto tra preventivi effettuato sulla piattaforma Acquisti in Rete P.A..

L’impresa si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso del 23,18% sull’importo a base d’asta di 102.609,66 euro, a cui si aggiungono costi di manodopera e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale pari a 100.083,48 euro. Oltre a questa somma, l’amministrazione comunale ha a disposizione ulteriori 47mila euro, destinati a coprire spese per IVA, oneri tecnici, oneri di accesso in discarica, imprevisti ed economie di ribasso d’asta. Complessivamente, l’investimento previsto per l’intervento ammonta a circa 149mila euro. Il progetto esecutivo era stato approvato lo scorso 24 dicembre e vede come responsabile del procedimento il geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale. Dopo la consegna formale dei lavori all’impresa esecutrice, il cantiere avrà una durata stimata di circa 90 giorni. Con questa opera, il Comune punta a migliorare non solo la percorribilità della via Pier Luigi Nervi, ma anche la sicurezza dei cittadini. L’intervento in questa importante arteria della periferia cittadina doterà finalmente la strada di un impianto di illuminazione adeguato, in grado di garantire maggiore visibilità soprattutto nelle ore serali e notturne.