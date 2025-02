Marsala, al Liceo “Ruggieri” la presentazione dell’audio-libro “Sciara”

Nelle giornate del 27 e 28 febbraio si sono svolti, nell’aula magna del Liceo Scientifico “Ruggieri” di Marsala, due incontri per la presentazione dell’audio-libro “Sciara, prima c’agghiorna”, opera teatrale scritta e interpretata dall’attrice, regista e drammaturga marsalese Luana Rondinelli in collaborazione con “I Musicanti” di Gregorio Caimi, autore della colonna sonora.

Nell’ambito di un percorso di legalità, supportato dal Dipartimento di Lettere, gli alunni, di tutte le classi prime del liceo, hanno avuto modo di approfondire la figura, poco conosciuta, di Francesca Serio, una madre coraggio di grande valore. “Sciara – Prima c’agghiorna”, infatti, è la storia di Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, il sindacalista socialista siciliano ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955. Francesca Serio fu la prima donna che ebbe il coraggio di denunciare apertamente la mafia, combattendo al fianco del figlio, anche dopo la sua uccisione, per i diritti dei braccianti agricoli. La madre di Salvatore Carnevale denunciò i mafiosi che avevano più volte minacciato il figlio, all’epoca segretario della Camera del lavoro di Sciara, facendoli condannare all’ergastolo per omicidio. In appello, però, gli imputati vennero assolti per “insufficienza di prove”, come non di rado accadeva all’epoca nei processi di mafia.

L’impeccabile interpretazione artistica della Rondinelli è stata impreziosita dalla presenza dei Musicanti, con Gregorio Caimi alla chitarra, Vincenzo Toscano al violoncello e la voce di Irene Sciacca (nel secondo incontro si è esibito anche Natale Montalto, alla fisarmonica). La tragica storia di una madre che ha combattuto per la giustizia ha trovato voce nella voce della Rondinelli che sapientemente si amalgama ai ritmi e alle note delle musiche di Gregorio Caimi che nascono dalla commistione di più stili musicali, con riverberi di sonorità moderne e arcaiche.

Grande commozione per tutti i ragazzi partecipanti che hanno alternato momenti di riflessione a momenti di dibattito con gli artisti.