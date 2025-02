Marsala a Piazza Mameli, terminati i lavori, che fine farà il “gazebo informazioni?”

ll proprietario: riprenderemo la nostra attività con una nuova struttura.

Con l’avvio dei lavori per la nuova pavimentazione di Piazza Mameli (Porta Garibaldi) a Marsala il comune ha informato di avere ricevuto le rassicurazioni da parte dell’impresa esecutrice riguardo al rispetto del crono programma per gli interventi di riqualificazione dell’area in cui si affaccia la storica piazza.

Il sindaco e le rassicurazioni agli operatori commerciali della zona sul rispetto dei tempi.

Rassicurazioni che, la settimana scorsa, erano state espresse da Mario Amico – rappresentante dell’Impresa Capobianco – al sindaco Massimo Grillo, nel corso dell’incontro a Palazzo Municipale. Qui, erano pure presenti il vicesindaco Giacomo Tumbarello, la dirigente Rosa Gandolfo e l’architetto Stefano Pipitone, nonchè i progettisti Antonio Bua e Maxime Angileri. Successivamente sono stati informati anche gli operatori commerciali che operano nell’area e che stanno avendo notevoli impedimenti in quanto la loro clientela ha avuto difficoltà a raggiungerli.

Tra questi la ormai storica istallazione che dopo avere ospitato per decenni un’edicola, si era trasformata in un ufficio turistico. “Abbiamo sopportato, comprendendone le necessità – ci ha detto il titolare Davide Parrinello – le difficoltà di restare chiusi per così tanto tempo. Io ho dovuto addirittura togliere il chiosco per permettere l’esecuzione dei lavori. Adesso però in vista delle festività pasquali e delle manifestazioni legate al raduno nazionale dei bersaglieri, ci è stato detto che prima di queste scadenze la piazza sarà ultimata”.

Davide Parrinello ci ha anche riferito che in un primo momento gli era stato proposto lo spostamento del suo chiosco in altro sito limitrofo. “La mia attività resterà dove è sempre stata – ci ha detto –, anzi abbiamo approfittato delle sosta obbligata per acquistare un nuovo e più moderno gazebo. Noi siamo un’attività privata ma le nostre operatrici non hanno mai lesinato di rispondere gratuitamente alle domande di vario tipo dei turisti e visto che il comune ha avuto difficoltà e si trova senza l’apposito ufficio in via XI maggio, continueremo a farlo.”

I dettagli dei lavori in corso

Gli operai hanno iniziato la posa dei blocchetti in marmo che disegneranno la nuova pavimentazione. La riqualificazione di Piazza Mameli, per un investimento complessivo di 700 mila euro, prevede la pedonalizzazione dell’area, la collocazione di nuove panchine, l’ammodernamento dell’illuminazione e la messa a dimora di nuove piante.