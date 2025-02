La Diavoli Rossi Marsala si prende i podi del CSAIn Ginnastica Artistica

Si è svolta a Salemi il 15 e il 16 febbraio la prima prova Regionale del circuito CSAIn di ginnastica artistica maschile e femminile patrocinata dal Comune. La società marsalese, organizzatrice dell’evento, ha partecipato con 150 atleti che hanno gareggiato su 3 o 4 attrezzi ottenendo numerosissimi podi. A dare il via all’evento, il sabato pomeriggio, è stata la gara di Serie D, secondo livello di difficoltà, in cui hanno partecipato 36 atleti, dalla categoria promesse alla categoria senior. A salire sul podio per i Diavoli Rossi di Marsala sono stati: per la GAM (Ginnastica artistica maschile) categoria Allievi 1 Antonino Lombardo, primo classificato, categoria Allievi 2 Andrea Fazio primo e secondo Domenico Sclafani; per la GAF (Ginnastica artistica femminile) categoria Promesse Marisol Parrinello al primo posto, tra le Allieve oro per Enrika De Carlo, bronzo per Giulia Di Stefano nella categoria Ragazze, i primi due gradini del podio per Sara Laudicina e Serena De Simone tra le Junior e un altro primo posto per Giuliana Giacalone tra le Senior.

Nella seconda giornata invece, sono scese in campo circa 130 fra atlete e atleti della Supergym, primo livello di difficoltà, che hanno gareggiato sui tre attrezzi previsti dal programma, corpo libero, trave e minitrampolino per le femmine e corpo libero, minitrampolino e volteggio per i maschi. Questi tutti i podi: per la GAM categoria Pulcini, podio tutto marsalese con Federico Parrinello, Antonino Maltese e Tancredi Alagna; tra gli Esordienti primo posto per Marco Bonafede, terzo posto per Giorgio Farinella; tra gli Allievi 1 primo Alessio Bernardone. Per la GAF tra le pulcine podio ancora tutto azzurro con Arianna Gimondo, Martina Marino, Elena Barraco, tra le promesse seconda Ginevra Casano e terza Asia Maugeri, podio Allieve invece tutto per le ‘diavolette’ Viola Salvaggio, Syria Vanella e Aurora Marino, tra le Ragazze prime a parimerito Marta Lo Presti e Maria Sparla, seconda Cloe Ingrassia e terza Sofia Badalucco, podio Juniores infine per Carola Governale in argento e Melissa Azzaro in bronzo. Prossimo appuntamento CSAIn la finale regionale prevista il 12 e il 13 di aprile, sempre organizzata dallo staff della Polisportiva, in cui oltre ai livelli Supergym e Serie D, si gareggerà anche nei livelli superiori ovvero la serie C1, C2, B, A e Super A con la partecipazione di tante società siciliane.